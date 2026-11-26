نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لفريق طرابزون سبور أمام سسكا صوفيا البلغاري، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 69، بعدما استقبل تمريرة متقنة وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس مرمى الفريق البلغاري، لينجح في إنهاء الهجمة بتسديدة داخل الشباك، معلنًا عودة الفريق التركي إلى المباراة بعدما كان متأخرًا في النتيجة.

وكان سسكا صوفيا قد تقدم بهدف عكسي سجله البرازيلي سيدني لوبيز كابرال، لاعب طرابزون سبور، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 33، قبل أن يتدخل قائد هجوم الفريق التركي ويعيد المواجهة إلى التعادل.