خطف طرابزون سبور فوزًا مثيرًا من مضيفه سسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2-1، بعدما سجل هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع، خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان الفريق التركي مهددًا بتلقي هزيمته الثانية في البطولة، بعدما استقبل هدفًا في الدقيقة 32، إثر خطأ من البرازيلي سيدني كابرال، الذي حول الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه.

لكن محمد صلاح أعاد طرابزون إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 69، بعدما استغل انفراده بالمرمى وانطلق من منتصف الملعب، قبل أن يضع الكرة في الشباك، معادلًا النتيجة.

ولم تتوقف بصمة النجم المصري عند تسجيل هدف التعادل، إذ لعب دور البطولة في حسم المواجهة، بعدما أرسل عرضية متقنة في الدقيقة 90+3، قابلها نواه سافيولو بتسديدة داخل المرمى، ليمنح الفريق التركي انتصارًا قاتلًا.

وبهذه النتيجة، حقق طرابزون سبور انتصاره الثالث في البطولة، بعدما سبق له التفوق على كووبيون بالوسيورا وهارتس، فيما كانت خسارته الوحيدة أمام فرايبورج الألماني بهدف نظيف.

ووصل رصيد الفريق التركي إلى 9 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سسكا صوفيا عند نقطة واحدة في المركز الثاني والثلاثين، بعدما اكتفى بتعادل واحد مقابل 3 هزائم.