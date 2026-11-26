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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 3 فلسطينيين عقب هجوم شنه مستوطنون على مزارعين جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات طالت مناطق في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين في منطقة الفرش جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل (جنوب)، عقب هجوم نفذه مستوطنون مسلحون على مزارعين في أراضيهم.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية خرّبت أجزاء من سياج إحدى الأراضي وكسرت أشجارا، كما داهمت منازل في قرية الطبقة جنوب غربي محافظة الخليل.

وفي بلدة تفوح غربي الخليل، اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لاستقبال الأسير الفلسطيني المحرر طه الطردة، عقب قضائه 11 عاما في السجون الإسرائيلية.

وبحسب "وفا"، داهمت القوات الإسرائيلية منزل الطردة وفتشته، في محاولة لمنع عائلته من الاحتفال بالإفراج عنه.

وفي محافظة بيت لحم (جنوب)، اقتحمت القوات الإسرائيلية قريتي جورة الشمعة جنوبا ودار صلاح شرقا، ونصبت حواجز عسكرية لتفتيش المركبات والتدقيق في هويات الفلسطينيين، دون الإبلاغ عن اعتقالات، وفق الوكالة.

أما في محافظة رام الله والبيرة (وسط)، فاقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة، مساء الخميس، بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، عقب تسلل وحدات خاصة ومداهمة أحد المنازل.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن الاقتحام تخلله انتشار قناصة إسرائيليين وإطلاق قنابل صوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي، دون الإبلاغ عن إصابات.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشملت الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

وأسفرت الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.