أغلق متظاهرون من يهود الحريديم، مساء الخميس، طرقا باتجاه مطار "بن جوريون" الدولي قرب تل أبيب، احتجاجا على اعتقال طلاب معاهد دينية على خلفية التهرب من الخدمة العسكرية.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن متظاهرين حريديم سدّوا طرقا مؤدية إلى مطار "بن غوريون" بأجسادهم وحافلاتهم، ما عرقل حركة السير وعرّض مستخدمي الطريق للخطر.

وقالت الشرطة، في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن قواتها، مدعومة بعناصر من شرطة الحدود، تعمل على إعادة فتح الطرق وتنظيم حركة السير في المنطقة.

وجاءت المظاهرة بعد يومين من اعتقال طالب في معهد ديني عند مدخل المطار جراء التهرب من التجنيد، والحكم عليه لاحقا بالسجن 20 يوما في سجن عسكري.

وفي وقت سابق الخميس، أوقفت الشرطة شخصا للاشتباه في اعتدائه على أحد عناصرها خلال مظاهرة منفصلة عند مفرق "بار إيلان" في القدس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وشهدت احتجاجات الحريديم منذ مطلع الأسبوع إغلاق طرق رئيسية في القدس وبني براك ومواجهات مع الشرطة أسفرت عن إصابات واعتقالات.

ويقود الاحتجاجات "الفصيل اليرشالمي" الحريدي المتشدد، الرافض لتجنيد طلاب المعاهد الدينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الاحتجاجات في ظل خلاف بشأن تجنيد الحريديم ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

والأربعاء، أسقط الكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون لتجميد اعتقال المتهربين من التجنيد لمدة عام، بعدما صوّت ضده 63 نائبا مقابل تأييد 49، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وفي يونيو 2024، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع بعدم وجود أساس قانوني لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.