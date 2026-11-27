قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر عاشت ليلة حزينة بعد حادث دائري الوراق، مشيرا إلى أن كل تفاصيل الحادث «مؤلمة»، بما في ذلك سحب عينات البصمة الوراثية الـ «DNA» للتعرف على الضحايا، وانتظار الأسر نتيجة من معمل كي يتمكنوا من توديع ذويهم.

وأضاف خلال برنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «dmc» أن وجوه المواطنين «حزينة ومكسورة»، مشيرا إلى أن كل من يشاهد صور وفيديوهات الحادث تظهر على وجهه كل علامات الفزع، ويتساءل تلقائيًا «إذا كنت أنا مفزوعا، وأنا أرى الصور، فكيف كان حال من في الموقف؟ وما شعور أهالي الشهداء والمصابين؟!».

ولفت إلى عبارة «لما توصل طمني» التي يرددها المصريون يوميا لأبنائهم وأهاليهم وأصدقائهم عند خروجهم من المنزل، ويواصلون بعدها يومهم بشكل طبيعي عندما يأتي الرد بكلمة «أنا وصلت».

وتابع: «ونحن نتابع ما حدث على دائري الوراق، فكّرت في النعمة الكبيرة المخفية في كلمة أنا وصلت، نعمة كبيرة جدًا إن إنسانا عزيزا عليك يخرج يقضي مشواره، وفي آخر اليوم تسمع مفتاحه في الباب، صوت تكّة المفتاح من كثرة ما هو صوت عادي ومألوف، أحيانا لا نرفع أعيننا لنرى من الذي جاء، ولكن للأسف في بيوت حُرمت من هذا الصوت بعد الحادث، واكتشفت النعمة الكبيرة التي كانت موجودة في هذا الصوت».

وأكد أن كل تفاصيل الحادث مؤلمة، حتى سحب عينات الـ DNA للتعرف على الضحايا «أمر مؤلم»، متابعا: «تخيل إنسان تعرفه من مشيته وهو آت في آخر الشارع، وتعرف صوته وسط 100 صوت، وفي الآخر تنتظر نتيجة من معمل لكي تعرف أن تودعهم».

وشدد أن الله تعالى وحده يعلم كيف مرت هذه الساعات على أهاليهم، مشيرا إلى أن من أجمل المعاني التي يمكن أن يعيش بها الإنسان ويسند عليها قلبه في رحلة الحياة بكل تقلباتها هو «اليقين بلطف ربنا سبحانه وتعالى».

وأضاف أن لكل إنسان حكايات مع لطف الله تعالى يعرفها ويحمد الله عليها، وأخرى عاشها ومرت عليه وقد يقضي عمره كله دون أن يعرف حجم اللطف الإلهي الذي أحاط به فيها.

وأشار إلى أن لطف الله تعالى دائما ما يكون حاضرًا في عز المأساة وأشد لحظات الحياة قسوة، إما في قوة يمنحها لقلب كان صاحبه أضعف من أن يتحمل، أو في سكينة تنزل على نفس أثقلها الحزن، أو في إنسان يسوقه الله للمرء في لحظة احتياج، أو في صبر يتعجب الإنسان نفسه من قدرته عليه.

واستشهد بالآية الكريمة «وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون»، داعيا إلى أهمية تأمل الآية واستشعار معاني كلماتها، فكلمة «إنا» تعبر بكل ما تحمله من توكيد وجماعة عن الجميع، ممن أصابته المصيبة ومن يواسيه، ومن يُدعى له، ومن سبقوه ومن لا يزالون يكملون رحلتهم في الدنيا فالجميع لله.