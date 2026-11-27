قضى مئات الآلاف من السكان جزءا من عطلة عيد الشكر بدون كهرباء، مع اجتياح عاصفة شديدة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وفقا لموقع إلكتروني يتتبع انقطاعات التيار الكهربائي.

وأفاد الموقع بانقطاع الكهرباء عن نحو 820 ألف مشترك في أنحاء الولايات المتحدة، في الساعات الأولى من بعد ظهر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وشهدت الولايات المحيطة بمنطقة العاصمة واشنطن انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي.

فقد انقطعت الكهرباء عن نحو 180 ألف مشترك في ولاية فرجينيا، فيما تأثر نحو 175 ألف مشترك في ولاية ماريلاند.

وكانت بنسلفانيا أيضا من بين الولايات الأكثر تضررا، إذ انقطعت الكهرباء عن نحو 153 ألف مشترك، تلتها ميزوري بنحو 120 ألف مشترك.

واجتاحت عاصفة قوية الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اليوم الخميس، مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت قبل ذلك بيوم من تداعيات خطيرة محتملة للعاصفة.

وأظهرت صور غمر المياه طرقا في ولاية فرجينيا خلال عيد الشكر، الذي يعد أحد أهم الأعياد الوطنية في الولايات المتحدة. ويسافر ملايين الأشخاص خلال هذه العطلة لزيارة أسرهم، مما يؤدي إلى ازدحام مروري كثيف.

وواجه كثير من المسافرين جوا تأخير في رحلاتهم، إذ سجلت المطارات في أنحاء منطقة العاصمة مئات الحالات لتأخير الرحلات وعشرات الإلغاءات للرحلات الجوية.