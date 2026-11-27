أكدت أسرة سائق سيارة أجرة مفقود في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، تسببت في مصرع 31 شخصا وإصابة آخرين، على دائري الوراق وفاته، بعد تطابق تحاليل DNA التي أجريت صباح اليونم، على أحد جثامين الضحايا.

وقال أحد أقارب أبو النور حسين، سائق السيارة الأجرة ميكروباص المتوفي في حادث دائري الوراق، إن المتوفي كان متواجد بمحيط الحريق، عقب وقوع الحادث، وحاولت أسرته التواصل معه لكن دون جدوى.. "الهاتف مغلق منذ اللحظات الأولى للحادث".

وتابع ل "الشروق" إنه منذ وقوع الحادث وبدء أسرة أبو النور البحث عنه في المستشفيات الثلاث التي نقلت بها جثامين الضحايا والمصابين، وقتها طلبت الجهات المعنية إجراء وأخذ تحاليل D Na منهم، لتحديد ما إذا كان من بين المتوفيين من عدمه، خاصة إنهم لم يتبين أنه من بين المصابين.

وأضاف أن أهالي قرية كفر عليم بالقناطر الخيرية في القليوبية منذ وقوع الحادث وفقدان التوصل إلى ابنها "أبو النور"، وهم في حالة من الحزن الشديد والترقب حتى بيان ما جرى ولحق به،

وأشار إلى أن المتوفي دائم السير على هذا الطريق الدائري، ولم يسبق له اى حادث له من قبل، فهو متأني القيادة حفاظا على سلامته ومن معه.

وأوضح أن المتوفي لديه طفلين صغيرين لم يتجاوزا الخمس سنوات من عمرهما كما أن زوجته في الأشهر الأولى من حملها، وهى منذ الحادث لم يتردد على لسانها هى ووالدته سوى الدعاء، وفي صدمة عقب علمهم بخبر الوفاة.

وفي ساعات الأولى للحريق أمس وعند علم أسرة "أبو النور" بتفحم سيارته هرول، وواصلت البحث عنه، وتواجد شقيقه بجوار السيارة المتفحمة يتحدث في الهاتف ويصرخ وهو يردد.. "ساعدوني ألاقي أخويا مش عارف راح فين".



وأعلنت النيابة العامة عن القبض على المتهم المتسبب في انقلاب سيارة نقل المواد البترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق ما أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة آخرين وتفحم نحو 30 سيارة، في إطار تحقيقاتها الشاملة التي تجريها لكشف أسباب الحادث وتحديد المسئولين عن وقوعه.

وأكدت النيابة أنه بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، اعترف بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، وهو يسير بسرعة 110 كيلومتر.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه في أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات الأخرى، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأوضح المتهم أنه بعد الاصطدام انفجر أحد إطارات ناقلة المواد البترولية، فاصطدمت بالحاجز الخرساني بين اتجاهي الطريق وانقلبت، ثم تسرب منها البنزين، ونشب الحريق.

وأكدت النيابة أنها تواصل استجواب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.

وفي السياق، انتقلت لجنة هندسية مشكلة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الطرق والكباري والمقاولون العرب، لمعاينة آثار الحادث، وبالأخص محور الضبعة أعلى الطريق الدائري بسبب ما طالته من نيران كثيفة، فيما تواجد عدد من المهندسين والفنيين لإصلاح كابلات أبراج الكهرباء التي سقطت من جراء الحادث.

كان المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، قد انتقل على رأس فريق من أعضاء النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص آثار التصادم والحريق، والوقوف على الظروف التي أدت إلى وقوعه. كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ونيابة الوراق الجزئية إلى مستشفيات إمبابة والوراق وبولاق الدكرور، لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وأمرت النيابة العامة بأخذ عينات الحمض النووي (DNA) من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، تمهيدًا لإجراء التحاليل والمضاهاة اللازمة لتحديد هويتهم.

وتضمنت تحقيقات النيابة حصر الأعداد النهائية للضحايا، وفحص التلفيات والخسائر الناجمة عن الحادث، واستكمال إجراءات التحقيق للوقوف على جميع الظروف والملابسات وتحديد المتسبب في وقوعه.