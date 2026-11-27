شنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، هجوما على إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية على خلفية إنشائها خطوطا لتلقي بلاغات مجهولة من داخل المكسيك، متهمة المسؤولين الأمريكيين بـ "التدخل" وبالتقاعس عن بذل جهود كافية لمكافحة الفنتانيل والفساد داخل حدودهم.

وأشارت شينباوم- في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/- إلى تقرير حديث لوكالة أنباء /أسوشييتد برس/ ورد فيه أن الإدارة الأمريكية سمحت بتهريب ما لا يقل عن 1.4 مليون قرص من الفنتانيل إلى الولايات المتحدة بين أغسطس 2024 وأبريل 2025، في وقت كانت البلاد تواجه فيه ارتفاعا حادا في الوفيات الناجمة عن تعاطي هذه المادة.

وقالت شينباوم: "من حقنا، بالمثل، أن نسأل ماذا تفعل الولايات المتحدة داخل أراضيها؟".

وأكدت شينباوم: "لدى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به داخل بلادها. الكثير جدا". وأضافت: "أول ما ينبغي عليهم فعله هو التحقيق في الفساد داخل الولايات المتحدة المرتبط بالجريمة المنظمة، أو ما يسمونه بالجماعات الإرهابية".

يأتي رد شينباوم الغاضب بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تيري كول، المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، عن إطلاق خطوط لتلقي البلاغات عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث دعا المكسيكيين إلى الإبلاغ عن أعضاء الشبكات الإجرامية في ولاية سينالوا، والمسؤولين الفاسدين الذين يدعمونهم، والأشخاص المتورطين في غسل الأموال لتمويل "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".