قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك جانبا فنيا وتشغيليا بشأن قصر حركة نقل المواد البترولية على ساعات محددة، موضحا أن خطوط الإمداد تقوم بعمليات التوزيع بشكل مستمر، ويتم السحب من أنابيب التوزيع بشكل فوري لتعبئة السيارات وتحركها، كما يتم تخزين البترول في نقاط التوزيع ثم نقله للصهاريج أو السيارات.

وأشار خلال برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة النظام المطبق حاليًا لبحث إمكانيات التحسين والتطوير.

ونوه أن بيان النيابة العامة لم يتحدث عن وجود خطأ فني، ولا خلل في منظومة سلامة نقل المواد البترولية، موضحا أن ذلك ليس دفاعًا عن أسطول نقل المواد البترولية.

وأضاف أن وزارة البترول أكدت أن جميع السيارات البالغ عددها 3330 سيارة مزودة بنظام تحديد المواقع GPS، وتستطيع تحديد موقع كل سيارة ومتابعة السرعات متابعة حقيقية.

ولفت إلى تمكن وزارة البترول من تحديد السيارة وكل التفاصيل عندما وقع حادث الوراق والإبلاغ عن الموقع، موضحا أن التكليف لوزارتي الداخلية والبترول بتشكيل لجنة يستهدف البحث أولا في فرص تحسين منظومة سلامة نقل المواد البترولية على الطرق البرية وكيفية إتمامها، بما يشمل سلامة العنصر البشري والمعدات وتأمين المنتجات وغيرها، وثانيًا التعامل مع سلامة المواطن الموجود على الطريق.

وأشار إلى أن رقم الرحلات اليومي يبلغ نحو 4 آلاف رحلة يوميا موجودة على الطريق، مؤكدا أن هذا الرقم لا يعني التقليل مما حدث، ولكن الحكومة ستقوم بدراسة كل الجوانب.

ولفت إلى أن اللجنة التي ستدرس كل الإجراءات التي يمكن من خلالها تحسين المنظومة الحالية وتقليل فرص تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، وبحث أي فجوات في المنظومة الحالية وإمكانيات تحسينها وتطويرها.