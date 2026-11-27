قررت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي تأجيل إقامة دورته الثانية، التي كان من المقرر تنظيمها خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل، إلى شهر يونيو 2027، تقديرا للظروف الإنسانية الراهنة، وتضامنا مع حالة الحزن التي يعيشها المصريون عقب حادث حريق ناقلة المواد البترولية بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأصدرت إدارة المهرجان بيانا أعربت فيه عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا الحادث، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن قرار التأجيل جاء انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية، وتفاعلا مع مشاعر الحزن التي لمسها القائمون على المهرجان لدى أبناء بورسعيد، وتضامنا مع مشاعر المصريين في هذا المصاب الأليم.

وأوضحت إدارة المهرجان أن القرار جاء احتراما لحالة الحزن العام، وتقديرا لمشاعر المواطنين وأسر الضحايا، مشيرة إلى أنها ستخاطب الجهات المعنية لإخطارها بالموعد الجديد، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة.

واختتمت الإدارة بيانها بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.