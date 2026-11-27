استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية، ميجيل أنخيل موراتينوس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات المبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، في لقاء مع الملحقين الدبلوماسيين الدارسين بالمعهد.

حضر اللقاء السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والتعاون الفني.

واستعرض المسؤول الأممي، خلال اللقاء، عدداً من القضايا المرتبطة بالدبلوماسية والتعددية الدولية، ودور تحالف الأمم المتحدة للحضارات في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم السلم والاستقرار الدوليين، وتعزيز التقارب بين الشعوب.

كما شهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الملحقين الدبلوماسيين الدارسين بالمعهد.