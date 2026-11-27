قال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن المسئولية السياسية تكمن في القرارات التخطيطية وأولويات الإنفاق التي تسبق وقوع الحوادث.

وأشار خلال لقاء ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس" مع الإعلامي عمرو حافظ، مساء الخميس، إلى أن الضمانات الصادرة عن وزارة المالية لصالح وزارة النقل تبلغ 18%، أي ما يتجاوز تريليوني جنيه، فضلا عن مليارات الدولارات من القروض المخصصة لقطاع النقل.

وانتقد استمرار وقوع مشكلات في منظومة السكك الحديدية، وتحديدًا في منطقة العياط، رغم هذا الحجم الضخم من الإنفاق، مضيفا أن كافة دول العالم تُخصص مسارات وحارات واضحة لسيارات النقل الثقيل.

وأكد أنه لو تم إدراج حارة مخصصة للنقل الثقيل ضمن تصميم هذا الطريق الضخم أثناء إنشائه، لما وقعت هذه الكارثة من الأساس.

وشدد أن التسابق مع الزمن أثناء تنفيذ المشروعات جاء على حساب عوامل الأمان، مستشهدًا بتصريحات سابقة لوزير النقل داخل لجنة النقل بالبرلمان، والتي أشار فيها إلى استخدام قرض مخصص لمرحلة واحدة في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة معًا.

وأوضح أن تنفيذ مرحلتين بقيمة قرض مرحلة واحدة يُعد دليلاً على غياب دراسات الجدوى الدقيقة قبل التنفيذ، مؤكدًا على أنه من غير المنطقي توفير 50% من التكلفة التقديرية لمشروع ما، وهو ما يضع التقديرات الأولية أو آليات التنفيذ أمام علامات استفهام تستوجب المراجعة والمحاسبة.

