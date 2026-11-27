انعقدت بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جولة مشاورات قنصلية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وترأس الوفد المصري السفير حداد عبد التواب الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، فيما ترأس الوفد الألماني كريستيان كلاين نائب مدير الشئون القانونية والقنصلية وقضايا الهجرة القانونية والعودة بوزارة الخارجية الألمانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات العمل والسياحة والصحة والعدل.

وتناولت المشاورات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تيسير إجراءات منح تأشيرات الدخول للمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى ألمانيا، ولاسيما تأشيرات الدراسة والعلاج، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات القنصلية والقضائية.

كما تطرقت المشاورات إلى سبل تيسير انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ألمانيا، حيث تم التأكيد على أهمية توفير الجانب الألماني قاعدة بيانات تتضمن الأعداد والتخصصات المهنية المطلوبة في سوق العمل الألماني، بما يسهم في تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتيسير انتقال العمالة المصرية المدربة إلى ألمانيا.

واستعرضت المشاورات كذلك التسهيلات المقدمة للسائحين الألمان الوافدين إلى مصر، ولاسيما إلى منطقة البحر الأحمر، حيث ثمّن الجانب الألماني سرعة التعامل مع الحالات المرضية التي يتعرض لها بعض السائحين الألمان بالمنطقة، وما يتلقونه من رعاية طبية على أعلى مستوى.