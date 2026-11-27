قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن عدد مصابي حادث دائري الوراق ارتفع إلى 26 حالة، بينهم نحو 15 حالة أو أقل قليلا مصابة بحروق تتراوح نسبتها بين 30% إلى 40%.

وأكد خلال برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي خالد أبو بكر عبر «النهار» أن الحادث يُعد «كارثة وحادثة مأساوية بكل ما تحمله الكلمة من المعنى»، متابعا: «كنا نتمنى أن يكون عدد الشهداء أقل من ذلك بكثير، لكن قسوة الحادث أدت إلى تفحم الجثث».

وأشار إلى أن الإصابات «ليست قليلة»، لافتا إلى باقي الحالات تتراوح معدلات الحروق فيها بين 60 و70% أو 80%، «حرجة جدًا» وموضوعة على أجهزة تنفس صناعي حديثة.

وأكد أن العاملين على الأرض يبذلون أقصى جهد لتقليل حدة الآلام والتعامل مع المصابين، سواء من خلال مستشفيات الوزارة أو المستشفيات الجامعية ومستشفيات المجتمع المدني، منوها أن مستشفى القصر العيني يضم حالتين، ومستشفى أهل مصر يضم حالة، بينما يضم مستشفى الناس حالة ويجري إرسال حالة ثانية إليه حاليًا، مؤكدا أن ما يحدث «ملحمة من العمل الجماعي».

وأضاف أن الكابتن محمود الخطيب تواصل معه هاتفيًا لإرسال الوزارة سيارات للتبرع بالدم في الأفرع الأربعة للنادي الأهلي، والأمر ذاته ينطبق على نادي الزمالك، مؤكدا أن المجتمع كله يحاول تقديم ما يستطيع لتخفيف حدة الحزن الموجودة لدى الشعب المصري.

وشدد أن تغير أعداد المصابين من 16 حالة إلى 19 ثم 21 وصولا إلى 26 حالة اليوم يبرهن على عمل غرفة تلقي البلاغات أو غرفة الأزمات، وكذلك الهيئة العامة للأزمات والكوارث التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر قليلة، والتي تربط كل قطاعات الدولة من حماية مدنية ونجدة وغاز وكهرباء.

وأكد أن الوزارة تدير الأزمات وفق جاهزية مسبقة منذ لحظة وقوع الحادث، مستشهدا بالتجارب السابقة في مواجهة الإرهاب والتعامل مع انفجارات المساجد والكنائس، وما حدث في سيناء وبئر العبد وحوادث القطارات، والتي أكسبت الوزارة القدرة على التعامل السريع جدًا من خلال إدارة الأزمة، سواء مركزيا من الوزارة أو عبر المديريات المختلفة.

وأضاف أن الربط القائم بين مديرية الجيزة ومديريات القاهرة وحلوان والقليوبية مكن من تحريك سيارات الإسعاف من كل المحيط لتصل 39 سيارة إسعاف في أقل من 30 إلى 35 دقيقة لموقع حادث الدائري.