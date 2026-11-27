قدم المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خالص تعازي رئاسة مجلس الوزراء وكامل الحكومة للشعب المصري ولأسر الضحايا والمصابين بحادث دائري الوراق الأليم.

وقال خلال برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، إن حجم التبرعات والمساهمات التي جرى الإعلان عنها منذ صباح الخميس لصالح متضرري الحادث تجاوز 200 مليون جنيه، مشيرا إلى صدور تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس الوزراء والحكومة بتقديم كل سبل الدعم للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وإزالة آثاره، وكذلك حصر الخسائر التي تعرض لها المتضررون جراء الحادث.

وأضاف أن الحصر المبدئي فيما يخص الخسائر المادية يوضح تضرر 26 سيارة وعدد واحد ميكروباص جراء الحادث، بالإضافة إلى الخسائر الأكبر التي تتعلق بخسائر الأرواح وبالمصابين.

وأكد أن الحكومة تدرك أنه «لا يوجد تعويض مادي يستطيع أن يعوض من فُقد أبدًا في أي عائلة أو أسرة في هذا المصاب، ولا كذلك الألم الذي ألمّ بهم»، ولكن من ناحية أخرى يُعد واجب الحكومة والتزامها أن تقوم بهذا الدور وتحاول تقديم استدامة لهذا الدعم.

ولفت إلى التنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع المصرفي وغيرهم لمن يرغب في المساهمة والمبادرة بتقديم تعويضات ودعم استثنائي وإضافي، موضحا أن الحديث تناول توفير شهادات بنكية وتعويضات لجميع من تضرروا وفقدوا ممتلكاتهم.

وأضاف أن الحكومة تلقت عشرات الاتصالات والتحويلات والتعهدات التي جرى الإعلان عنها من مجتمع رجال الأعمال والقطاع المصرفي والحكومي وغيرهم، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي فتحت حسابا بنكيا في بنك ناصر الاجتماعي لتلقي هذه المساهمات والدعم.

ونوه أن منذ الصباح جرى الإعلان عما يزيد على 200 مليون جنيه، لافتا إلى أن فور الانتهاء من تلقي هذه التبرعات، ستعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن جميع ما جرى تحصيله وآلية تخصيصه وتوزيعه.

وشدد أن ما لمسته الحكومة خلال أقل من الساعات الماضية يؤكد قيمة التضامن والتشارك والتآزر الموجودة لدى مختلف أطياف الشعب المصري، منوها أن ذلك ظهر منذ بداية من حملات التبرع بالدم ومبادرة العديد من الشباب والرجال للتعاون في موقع الحادث.