كشف النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن خطورة الحوادث على طريق «القفط ـ القصير»، مشيرًا إلى وفاة أسرة كاملة مكونة من ستة أفراد (أب وأم وأبناء وأحفاد)، فضلا عن حوادث أخرى في محافظة قنا على طرق وُصفت بأنها متهالكة.

وقال خلال لقاء ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على فضائية "الشمس" مع الإعلامي عمرو حافظ، مساء الخميس، إن الطريق يمثل شريانًا يربط بين البحر الأحمر ومحافظة الأقصر ويمر بنطاق المثلث الذهبي الذي يحظى باهتمام حكومي معلن، ومع ذلك لم يشهد تطوير حقيقي منذ نحو 40 عامًا، واصفًا إياه بأنه من أقدم الطرق في مصر (طريق الحجاج القديم) وبأنه يبدو أشبه بمدقات صحراوية رغم أهميته الاستراتيجية.

وأشار إلى أن تجاهل تطوير بعض الطرق الحيوية في الصعيد يخلق شعورًا بوجود فجوة أو تفاوت في الاهتمام بين المناطق والمواطنين، منتقدًا غياب دراسات الجدوى والمواصفات الفنية الكافية لبعض المشروعات.

واستشهد بتكرار هدم وإعادة إنشاء بعض الكباري أو تدهور طرق أخرى خلال فترات قصيرة رغم إنفاق مليارات الجنيهات عليها، مطالبًا بمراعاة حجم الحركة المرورية وأوزان المركبات قبل التنفيذ.

وشدد على أن المسئولية السياسية تقتضي التحرك الاستباقي وتصحيح الاختلالات قبل وقوع كوارث كبرى أو سقوط أعداد كبيرة من الضحايا واشتعال المركبات، مؤكدًا أن النقد لا ينطلق من المزايدة أو التشكيك في وطنية أحد، بل من الحرص على المصلحة العامة وتدارك الأخطاء.

وردًا على سؤال حول الخطوات المرتقبة داخل مجلس النواب، لفت إلى استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة، مع التطلع إلى تحركات أوسع بين النواب لاتخاذ خطوات أكبر في هذا الملف.

وارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارة بيجو 7 راكب، على طريق قفط – القصير بمحافظة قنا، يوم الأحد، إلى 6 حالات وفاة، بينهم طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك في الحادث الذي وقع بالقرب من مصنع أسطوانات البوتاجاز.

