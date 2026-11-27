قال محمد عبد الرؤوف، أحد المصابين بحادث الطريق الدائري الذي يتلقى العلاج بمستشفى إمبابة العام، إن حالته الصحية أصبحت أفضل، مشيرا إلى إصابته بحروق في الوجه بنسبة حوالي 10%.

وأضاف خلال برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن الحادث وقع بعد مغادرته مقر عمله في منطقة كرداسة متوجها إلى محل سكنه في شبرا الخيمة، وذلك في توقيت قرابة الساعة السادسة أو السادسة والربع مساء.

وأشار إلى أن الطريق كان يسير بشكل طبيعي دون أي مشكلة، قبل الوصول إلى منطقة الوراق، وتحديدًا عند مطلع كوبري تحيا مصر على الطريق الدائري، لافتا إلى أن الحركة المرورية تهدأ قليلا في هذه المنطقة تحديدًا؛ نظرًا لوجود سيارات لكوبري تحيا مصر وأخرى تستكمل السير مباشرة، إلى جانب وجود موقف سيارات تحمّل ركابا يجعل توقف الطريق أمرا طبيعيا.

ونوه أن سيارة «تريلا» كانت تحمل بالبنزين مقلوبة في الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الطريقين، لافتا إلى عدم رؤيتها في البداية بسبب حلول الظلام في ذلك التوقيت، لا سيما أن انقلابها كان حدث للتو قبل وقوع الانفجار.

وأضاف أن كل السيارات فوجئت بالسير فوق سائل يشبه المياه، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة وجود مياه أعلى الطريق الدائري، مشيرا إلى مشاهدته سيارة «تريلا» مقلوبة على يساره، بعدما ساوره الشك بأن السائل الموجود أسفل السيارات هو بنزين.

ولفت إلى أن محاولة التحرك بسرعة للابتعاد عنها أو الرجوع، قابلها وجود السيارات خلفه وبجانبه حال دون ذلك، كما لم يتمكن من التجاوز بسرعة بسبب بطء حركة السيارات أمامه.

وأوضح أن الانفجار وقع فجأة ودخل لهب نار إلى داخل السيارة من النافذة وتسبب في إصابة وجهه بحروق، في ظل عدم توفر أي مخرج للتحرك يمينا أو يسارا أو للخلف، فأوقف السيارة وطلب من صديق كان يرافقه بداخلها الخروج من السيارة سريعا.