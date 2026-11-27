تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو، اليوم الخميس، في ظل استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة، فيما تلقى اليورو دعما من محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر، الذي أظهر ميلا لدى عدد كبير من صانعي السياسة النقدية نحو رفع أسعار الفائدة.

وذكر موقع "إكستشينج ريتس" المتخصص في أسعار الصرف أن الجنيه الإسرتليني سجل نحو 1.1940 يورو، مقتربا من أدنى مستوياته الأخيرة، بعدما أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم" ارتفاع فاتورة الطاقة السنوية للأسرة المتوسطة بنسبة 26% اعتبارا من يناير المقبل، لتصل إلى 2166 جنيها إسترلينيا، مقابل 1723 جنيها حاليا، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية بسبب استمرار الصراع في الشرق الأوسط.

في المقابل، استفاد اليورو من توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر المقبل، رغم استمرار حالة الحذر بشأن تشديد السياسة النقدية خلال الفترة التالية، فيما أظهرت بيانات ثقة المستهلكين في ألمانيا تحسنا طفيفا، وإن ظلت المؤشرات تعكس استمرار حذر الأسر.

وتوقع الموقع استمرار تأثر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام اليورو بتطورات أسعار الفائدة ومخاوف ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا، موضحا أن الجنيه قد يتمكن من الحد من تراجعه عند نطاق 1.1900–1.1920 يورو، في حين أن تجاوزه مستوى 1.1980 قد يفتح المجال أمام ارتفاعه إلى 1.20 يورو.