قال المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ظاهرة "الأوفر برايس" في سوق السيارات ترجع بالأساس إلى الفجوة القائمة بين حجم المعروض والطلب الفعلي، مشددًا على ضرورة التوسع في الصناعات المغذية لرفع نسبة المكون المحلي، وإعادة النظر في قرارات نقل معارض السيارات المرخصة خارج الكتلة السكنية نظرًا لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور" مع الإعلامي علاء أبو بكر، أن تراجع حجم الاستيراد وتوافر العملة الأجنبية أديا إلى انخفاض الكميات المعروضة مقارنة باحتياجات السوق، ضاربًا المثل بالتاجر أو الموزع الذي أعدّ دراسة جدواه والتزاماته المالية على أساس بيع 100 سيارة، ثم تراجعت حصته إلى نحو 30 سيارة فقط، ما دفعه إلى توزيع هامش الربح والمصروفات الثابتة من إيجارات وضرائب وأجور عمالة ومرافق على عدد محدود من الوحدات لتفادي الإغلاق أو تسريح العاملين.

وأشار إلى أن حجم تعاملات القطاع مع الجهاز المصرفي يتجاوز 150 مليار جنيه، وأن أصحاب المعارض والتجار التزموا بتسهيلات وقروض بناءً على دراسات جدوى سابقة قبل المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا على تفهم القطاع لترتيب الدولة أولويات تدبير العملة الأجنبية للسلع الأساسية والغذاء والطاقة.

ولفت إلى أن الحل الجذري لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية يكمن في توطين الصناعات المغذية مثل البطاريات، والإطارات، والزجاج، والفرش، والضفائر الكهربائية، وأجزاء الهيكل باعتبارها أقل تكلفة رأسمالية من مصانع تجميع السيارات الكاملة، وتسهم في تشغيل العمالة وفتح آفاق التصدير، مستفيدة من توافر الخامات والموقع الجغرافي لمصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشدد على أن مصر شهدت خلال عام 2026 طفرة كبيرة بمضاعفة عدد مصانع تجميع السيارات بفضل دعم القيادة السياسية وتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التوسع في الصناعات المغذية كفيل برفع نسبة المكون المحلي من مستوياتها الحالية (40%–50%) لتصل إلى 70% و80% مستقبلا.

وفيما يتعلق بمستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، كشف رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن توطين هذه الصناعة يحمل فرصًا أسرع وأكبر مقارنة بسيارات الوقود التقليدية، موضحًا أن البطارية تمثل ما بين 60% و70% من مكونات وقيمة السيارة الكهربائية.

وأكد أنه في حال نجحت مصر عبر شراكات دولية أو استثمارات محلية في تصنيع بطاريات متطورة تلائم الأجواء المصرية، فإن نسبة التصنيع المحلي للسيارة الكهربائية قد تصل إلى 80% و85%، نظرًا لقدرة الصناعة المصرية بالفعل على تصنيع مكونات الهيكل والأبواب والتابلوهات وغيرها، مستشهدًا بالخبرة التاريخية لمصر في صناعة البطاريات.

وأشار إلى أن انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصري يرتبط بعاملين رئيسيين؛ أولهما توسيع شبكة محطات الشحن، حيث لا يزال كثير من المستهلكين يتعاملون مع السيارة الكهربائية كسيارة ثانية للتنقلات الداخلية، نظرًا للحاجة إلى مزيد من نقاط الشحن السريع على الطرق الطويلة والمحافظات البعيدة مثل مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة، فضلا عن توفير فئات سعرية اقتصادية، مشددًا على أهمية توجيه التصنيع المحلي نحو طرازات اقتصادية تناسب القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، في ظل ارتفاع الحد الأدنى لأسعار السيارات في السوق حاليًا إلى ما بين 600 و700 ألف جنيه.

