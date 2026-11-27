قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك أسئلة مشروعة، حول ما إذا كان آن الأوان لمراجعة كل الطرق وتقييم مستوى الأمان عليها، ومتى يُفتح ملف الإنارة على الطرق، وهل الإضاءة كافية عند المطالع والمنازل والتحويلات، وهل تظهر اللافتات الإرشادية للسائق من مسافة تسمح له بتغيير حارته بأمان.

وأضاف خلال برنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «dmc» أن لأهل ضحايا حادث حريق دائري الوراق «حقا أصيلا في السؤال عن كل تفصيلة»، ولأي مواطن الحق في السؤال عما إذا كان قد وقع تقصير ومن المسئول عنه وما الذي يضمن تداركه.

وشدد أن من حق الشخص الذي يسأل لحماية روح أخرى الحصول على إجابة ويُحترم سؤاله، لافتا إلى أن البلد يقف على قدميه بعد الأزمات، ولكن في كل مرة يبقى هناك بيت يكمل بقية عمره بفرد ناقص.

وأوضح أن الشاب المتسبب في الحادث كان يقود السيارة ويقوم بـ «الغرز» يمر مثله يوميًا في طريقه نحو 10 أشخاص من الشباب وكبار السن دون أن يحاسبهم أحد، متسائلا: «لسه هنزعل من الرادارات أم آن الأوان أن نطالب بانتشارها أكثر وتغطية أكبر للطرق بالكاميرات، أمتى الناس هتحترم الحارة المرورية؟ ونستوعب خطورة التعدي على مسارات الأتوبيس الترددي، وعربات الطوارئ والعربيات التي تنقل المواد الخطرة؟ هل محتاجين نراجع المسارات والمواعيد؟ هل ممكن نتجنب مرورها في ساعات الذروة على المحاور مرتفعة الكثافة على الأقل».

وتساءل عن مدى ضرورة بحث إعادة النظر في توزيع نقاط المطافئ والإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية، وكيفية وصول سيارات المطافئ والإسعاف في حال وقوع حريق أعلى كوبري في ساعة ذروة وتوقف الطريق، وموعد تنفيذ محاكاة لحادث كبير في ظروف الزحام الفعلية، مضيفا: «نحن رأيناها، المحاكاة حدثت ولكن حدثت بأرواح البشر، نريد أن نراها ونحن نتكلم على الناس الموجودين».

وشدد أن السؤال الأهم بعد شهر من الآن يجب أن يكون «ماذا تعلمنا من ليلة الوراق؟»، وما الذي تغير بالفعل، وما الذي جرى تنفيذه لحماية الأرواح وتوفير مصيبة على بيت ومنح الإنسان فرصة أكبر للعودة إلى أهله بالسلامة.

ولفت إلى تجارب الدول الأجنبية وضوابطها لحركة شركات وعربات نقل المواد البترولية، موضحا أن سنغافورة تحدد مسارات ومواعيد لسير عربات نقل الوقود، وتمتلك منذ 2005 منظومة إلكترونية لتتبع عربات نقل المواد الخطرة تتيح منع العربة من استكمال طريقها إذا خالفت المسار أو التوقيت المسموح به، كما يحتاج السائق إلى تصريح خاص يجدده كل سنتين.

وأضاف أن القانون في أمريكا يحمّل الشركة الناقلة للمواد الخطرة مسئولية اختيار المسار، ولكن الأساس أن تتجنب ناقلات المواد الخطرة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وأماكن تجمع الناس، والأنفاق والشوارع الضيقة إلا في حالة الضرورة.

ونوه أن بريطانيا تشترط حصول سائق ناقلة الوقود على شهادة تأهيل متخصصة تُجدد كل خمس سنوات، وتدريبه على تأثير حركة السوائل داخل الخزان على اتزان السيارة عند الدوران، أو استخدام الفرامل أو زيادة السرعة وتقليلها، وكيفية التعامل مع الحرائق والتسرب، مع خضوع السيارة لفحص فني سنوي واختبار خاص لعربات نقل المواد الخطرة.