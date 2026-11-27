قال المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق يشهد تذبذبًا بين فترات هدوء أو ركود قد تمتد لعدة أشهر وأخرى تتحرك فيها الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك ظاهرة لافتة في سلوك المستهلك المصري الذي يميل إلى الشراء عند ارتفاع الأسعار خشية زيادتها مجددًا، بينما يفضّل الانتظار عند تراجعها ترقبًا لمزيد من الانخفاض.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور" مع الإعلامي علاء أبو بكر، مساء الخميس، أن تغيير هذا السلوك يرتبط بتحقيق قدر أكبر من الثبات في مدخلات التسعير، مثل استقرار سعر الصرف وتسهيل القنوات المصرفية وتكاليف التمويل والتأمين، لافتًا إلى أن التوترات الجيوسياسية والإقليمية مثل تداعيات الأزمات الدولية وممرات الملاحة كمنطقة مضيق هرمز ترفع من تكلفة تأمين الشحن وتضيف أعباءً متعددة على السعر النهائي للمركبة خارج إرادة السوق المحلي.

ونصح المستهلكين بتجاوز حالة التردد المفرط واتخاذ قرار الشراء وفق الملاءة المالية والاحتياج الفعلي، خاصة وأن السيارة أصبحت سلعة أساسية لا غنى عنها وليست رفاهية، منوهًا بأن طرح موديلات 2027 بدأ بالفعل وأن التراجع النسبي لسعر الدولار مقارنة بمستويات سابقة قد يمنح فرصة مناسبة لمن تتوافر لديه القدرة الشرائية، تحسبًا لأي مفاجآت دولية مفاجئة قد تغيّر مسار الأسعار.

وأكد أن التوسع في صناعة السيارات داخل مصر وتعميقها يرتبطان بشكل مباشر بتوطين الصناعات المغذية، موضحًا أن ذلك يحقق هدفين رئيسيين؛ يتمثلان في رفع نسبة المكون المحلي في السيارة، وتخفيف الضغط على الوعاء الدولاري المخصص للاستيراد، مع ضرورة الالتزام بالكفاءة والجودة لتعزيز القدرة التنافسية في أسواق التصدير.

وشدد أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في البنية التحتية من طرق وكبارٍ وشبكات غاز وخدمات، وهو ما يمثل قاعدة داعمة لأي مقترحات صناعية واستثمارية، موضحًا أن الاستثمار في التصنيع المحلي رغم تكلفته الأولية لتوفير المكونات يمثل نهجًا مستدامًا يشبه "تعليم الصيد بدلاً من إعطاء السمكة"، خاصة مع وصول عدد المصانع في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 18 أو 20 مصنعًا مقارنة بـ5 أو 6 مصانع سابقًا.

وحول التحولات السريعة في السوق لصالح السيارات الصينية، أشار إلى أنها انتقلت من بضع علامات تجارية إلى نحو 127 أو 130 علامة، واستحوذت وفق أحدث الإحصاءات على أكثر من 35% من حجم السوق المصري.

https://www.youtube.com/watch?v=jg5nBT5mQYs&t=1078s