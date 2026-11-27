أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية ، حرص مصر على تعزيز شراكتها مع كندا، واستثمار الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والتعليم والصحة وإدارة الموارد المائية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال مساعد وزير الخارجية لـ"ديفيد أنجيل " مساعد نائب وزيرة الخارجية الكندية، وذلك بمناسبة زيارته إلى مصر.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكندا، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ولاسيما في أعقاب المباحثات التي جرت بين وزيري الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى العلاقات المصرية الكندية.

ومن جانبه، أشاد المسئول الكندي بعمق العلاقات بين البلدين، وبالرؤية الثاقبة للدبلوماسية المصرية ودورها الفعال في محيطها الإقليمي.

وأكد أن كندا بدورها تتفق مع الموقف المصري في العديد من الملفات والقضايا الدولية ومنها حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.