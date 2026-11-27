استعادت أستراليا 23 عملة فضية تاريخية سُرقت من حطام سفينة تابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية غرقت قبالة سواحل غرب أستراليا عام 1712، وذلك في أعقاب عملية بحث دولية شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الهولندية.



وذكر موقع "ذا نايتلي" الإخباري الأسترالي، اليوم أن العملات عادت إلى الأراضي الأسترالية يوم 24 نوفمبر الجاري، خلال مراسم تسليم أقيمت بمقر الوكالة الوطنية لحماية البيئة في العاصمة كانبيرا، بعد العثور عليها في الولايات المتحدة وهولندا.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق الأسترالي بدأ عقب رصد زيادة حادة في طلبات الحصول على تصاريح تتعلق بعملات السفينة خلال الفترة بين عامي 2019 و2021، ما أثار مخاوف من الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية من موقع الحطام، مشيرة إلى أن السلطات الأسترالية تعاونت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الوطنية الهولندية وأجهزة إنفاذ القانون وخبراء التراث الثقافي المغمور بالمياه لتعقب العملات واستعادتها.

وأوضحت أن السلطات الهولندية صادرت عملتين من العملات المسروقة في العاصمة أمستردام في نوفمبر 2024، بناء على طلب من الحكومة الأسترالية، فيما قاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقات في ولاية كاليفورنيا أسفرت عن تحديد مكان 21 عملة أخرى، ليصل إجمالي العملات المُستعادة إلى 23 عملة.

وفي سياق متصل، أقر رجل من مدينة جيرالدتون الأسترالية يُدعى آشلي باترسون، في أغسطس الماضي، بارتكاب أربع مخالفات بموجب قانون التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2018، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحقه مطلع عام 2027. وينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 99 ألف دولار أسترالي، بحق من يحوز أو يورد أو يصدر قطعا محمية من التراث الثقافي المغمور بالمياه دون تصريح.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفينة "زويتدورب" اختفت في شتاء عام 1712 أثناء رحلتها من هولندا إلى جاكرتا، وكانت تابعة لشركة الهند الشرقية الهولندية، لافتة إلى أن العملات المستعادة ستُعاد في نهاية المطاف إلى ولاية غرب أستراليا، حيث سيتولى متحف حطام السفن بغرب أستراليا في مدينة فريمانتل حفظها وصونها باعتبارها جزءا من التراث البحري والتاريخي للبلاد.