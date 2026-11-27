ذكرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب ​طيب أردوغان وافق رسميا على اتفاقية ‌مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية، لتكتمل عملية تصديق تركيا على الاتفاق بعد أن وافق عليها ​البرلمان في وقت سابق من الشهر ​الجاري.

ووقعت الدول الثلاث اتفاقية الدفاع المشترك ⁠في مكة المكرمة في أغسطس وسط ​مخاوف متصاعدة إزاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، ​ومن المقرر أن تعقد الدول الثلاث اجتماعات في إسلام اباد يومي الجمعة والسبت.

ووافق البرلمان التركي على ​الاتفاقية يوم الخامس من نوفمبر الجاري مما يمهد الطريق لأنقرة لإرسال دعم عسكري إلى ‌الرياض ⁠في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة.

وبموجب الاتفاقية، يعد أي هجوم على أحد الأطراف هجوما على ​الجميع.

وقال نائب من ​الحزب ⁠الحاكم التركي لرويترز الشهر الماضي إن بلاده ستقدم أيضا إلى البرلمان ​مقترحا بتفويض لنشر عسكريين في ​السعودية ⁠بموجب الاتفاقية.

ولدى تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتعد السعودية واحدة ⁠من ​أكبر مصدري النفط في ​العالم، في حين أن باكستان هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي ​تملك أسلحة نووية.