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قالت القوات المسلحة في لاتفيا في بيان إن طائرة ​مسيرة مجهولة الهوية انتهكت لفترة وجيزة ‌المجال الجوي للبلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أحدث انتهاك للمجال ​الجوي لدولة عضو في الاتحاد ​الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأعلن جيش لاتفيا إرسال طائرات ⁠مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي ​وطائرة اعتراض مسيرة ردا على الواقعة، وإصدار ​إنذار بانتهاك المجال الجوي لبلدية لودزا الشرقية ثم رفعه بعد فترة وجيزة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن إنذارا ​لاحقا بمستوى تهديد أقل لبلدية بالفي ​شمال لودزا جرى إلغاؤه أيضا.

جاءت الإنذارات في وقت ‌تصدت ⁠فيه منطقة لينينجراد الروسية لهجوم بطائرات مسيرة، وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم المنطقة إن أكثر من 40 طائرة مسيرة تم ​إسقاطها خلاله.

ويأتي ​انتهاك ⁠مجال لاتفيا الجوي وسط مخاوف متزايدة بشأن امتداد الحرب الدائرة ​في أوكرانيا إلى ما وراء ​حدودها، ⁠مع تبادل كييف وموسكو الضربات باستمرار.

واتهمت بولندا موسكو يوم الثلاثاء بانتهاك مجالها الجوي ⁠عمدا ​بعد أن قالت إن ​طائرة استطلاع روسية مسيرة عبرت الحدود لفترة وجيزة.