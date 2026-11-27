قالت القوات المسلحة في لاتفيا في بيان إن طائرة مسيرة مجهولة الهوية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي للبلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أحدث انتهاك للمجال الجوي لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأعلن جيش لاتفيا إرسال طائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي وطائرة اعتراض مسيرة ردا على الواقعة، وإصدار إنذار بانتهاك المجال الجوي لبلدية لودزا الشرقية ثم رفعه بعد فترة وجيزة، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف أن إنذارا لاحقا بمستوى تهديد أقل لبلدية بالفي شمال لودزا جرى إلغاؤه أيضا.
جاءت الإنذارات في وقت تصدت فيه منطقة لينينجراد الروسية لهجوم بطائرات مسيرة، وقال ألكسندر دروزدينكو حاكم المنطقة إن أكثر من 40 طائرة مسيرة تم إسقاطها خلاله.
ويأتي انتهاك مجال لاتفيا الجوي وسط مخاوف متزايدة بشأن امتداد الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى ما وراء حدودها، مع تبادل كييف وموسكو الضربات باستمرار.
واتهمت بولندا موسكو يوم الثلاثاء بانتهاك مجالها الجوي عمدا بعد أن قالت إن طائرة استطلاع روسية مسيرة عبرت الحدود لفترة وجيزة.