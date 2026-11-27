حذرت وكالات الغذاء التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، من تفاقم الجوع في 16 دولة خلال الأشهر الستة المقبلة. وتواجه 5 دول، من بينها السودان واليمن اللذان تمزقهما الحروب، أشد مستويات المخاطر.

وأشارت الوكالات إلى أن النزاعات المسلحة، والارتفاع الحاد في تكاليف الوقود المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، والانخفاضات الكبيرة في المساعدات الإنسانية، تشكل عوامل رئيسية وراء تفاقم أزمة الجوع.

ويغطي تقرير "بؤر الجوع الساخنة" الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، الفترة من ديسمبر 2025 وحتى مايو 2026.

وصنّف التقرير السودان واليمن وجنوب السودان والصومال وشمال نيجيريا ضمن الدول الخمس التي تواجه أعلى مستويات المخاطر. وقد تكررت أسماء الدول الخمس في هذه القائمة منذ عام 2022.

وفي المقابل، جرى خفض تصنيف الأراضي الفلسطينية إلى مستوى أقل من حيث خطورة انعدام الأمن الغذائي، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، رغم أن 67% من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات من الجوع تقع ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ منها.

ذكر التقرير أن خطر المجاعة في السودان يُتوقع أن يستمر حتى يناير المقبل في 13 منطقة بولاية شمال دارفور وجنوب كردفان. وأضاف أن نحو 5ر19 مليون شخص، أي ما يعادل 41% من إجمالي السكان، واجهوا مستويات من الجوع تندرج ضمن مرحلة الأزمة أو مستويات أشد خطورة، وفقاً لأحدث تحليل شامل للأمن الغذائي في البلاد.

وفي اليمن، أشار التقرير إلى أن الجوع مرشح للتفاقم مع اتساع نطاق المواجهات المسلحة التي تجددت في يوليو، واتسعت إلى جبهات متعددة.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، يواجه 8ر1 مليون شخص مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة بـ 6ر1 مليون شخص في التحليل السابق.

وتراجعت المساعدات الإنسانية بشكل كبير مع تقليص الجهات المانحة الرئيسية تمويلها. وانخفضت المساعدات الغذائية المقدمة إلى الدول الخمس المصنفة ضمن أعلى مستويات المخاطر بنحو 62% خلال الفترة بين عامي 2022 و2025، فيما بلغت نسبة التراجع في اليمن وحده 79%.