توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية شرقية : جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الجديدة 25 13

6 أكتوبر 25 13

بنها 24 14

دمنهور 23 13

وادي النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 23 14

المنصورة 24 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 22 13

دمياط 24 16

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 26 14

السويس 25 15

العريش 24 12

رفح 23 12

رأس سدر 26 15

نخل 23 11

كاترين 20 10

الطور 26 15

طابا 25 14

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 29 18

الإسكندرية 23 15

العلمين 22 14

مطروح 22 16

السلوم 23 14

سيوة 24 12

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 19

مرسى علم 30 21

الشلاتين 31 20

حلايب 28 19

أبو رماد 31 18

مرسى حميرة 30 19

أبرق 32 20

جبل علبة 31 19

رأس حدربة 27 18

الفيوم 24 13

بني سويف 24 12

المنيا 24 12

أسيوط 25 11

سوهاج 26 13

قنا 31 16

الأقصر 32 16

أسوان 33 18

الوادي الجديد 29 15

أبوسمبل 30 18