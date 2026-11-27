أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية، في بيان يوم الخميس، أن نتائج العينات المجمّعة عقب تفجير الجيش الأمريكي لمخزون من مادة "أزيد الرصاص" في ولاية أيوا، من المتوقع أن تبدأ بالظهور اعتباراً من يوم غدٍ.

وقد أخذ موظفو وكالة حماية البيئة والمتعاقدون معها أكثر من 1500 عينة من الهواء والماء والتربة والغبار قبل تفجير كامل مخزون البلاد من مادة أزيد الرصاص، وهي مادة كيميائية تُستخدم في صناعة المتفجرات. وبعد التفجير، أخذوا مئات العينات من أماكن منها المنازل والمتنزهات ومياه الشرب، ومن المتوقع جمع المزيد من العينات يوم الخميس، حسبما ذكرت الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنه جرى إرسال العينات إلى المختبرات لإجراء الاختبارات.

وقالت الوكالة في بيان: "ستواصل وكالة حماية البيئة في عهد ترامب تواجدها على الأرض طالما دعت الحاجة إلى ذلك لضمان إجراء الرصد البيئي المناسب عقب التفجير المتحكم فيه الناجح".

وأشارت الوكالة إلى أنه لا يزال مستوى الرصاص المنقول عبر الهواء في المنطقة "صفر" منذ التفجير المتحكم فيه الذي جرى يوم الأربعاء.

وبالإضافة إلى التعرض للرصاص، تجري وكالة حماية البيئة أيضًا اختبارات للكشف عن مركبات أخرى قد تكون انبعثت جراء الانفجار.

وقال الجيش الأمريكي إن تفجير المخزون كان الخيار الأكثر أمانا لأنه كان يتحلل وقد ينفجر بشكل خارج عن السيطرة مع انخفاض درجات الحرارة.