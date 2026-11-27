أعلنت سول اليوم الجمعة أن أحد الكوريين الشماليين السبعة الذين تم إنقاذهم من قارب صيد كان يطفو بالقرب من إحدى الجزر الكورية الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر، اختار الاستقرار في الجنوب.

وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إنها سمحت للستة الآخرين بالعودة إلى كوريا الشمالية على متن قاربهم عبر الحدود البحرية الشرقية بين الكوريتين صباح اليوم الجمعة.

وكانت البحرية وخفر السواحل الكوريان الجنوبيان قد أنقذا الكوريين الشماليين في المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوليونج شرقي كوريا الجنوبية في 3 نوفمبر .

كثيراً ما تنجرف قوارب صيد كورية شمالية إلى ما وراء الحدود البحرية الشرقية والغربية نحو الجنوب. وفي هذه الحالات، تُعيد سيول الصيادين إلى بلادهم إذا رغبوا في ذلك وثبت عدم تورطهم في أعمال تجسس، بينما تمنحهم حق الاستقرار في الجنوب إذا اختاروا البقاء.

ولم تعلق كوريا الشمالية بعد على الصياد الذي اختار البقاء في كوريا الجنوبية. وتبدي بيونج يانج حساسية شديدة تجاه حالات الانشقاق، وغالبا ما تتهم سول بإغراء مواطنيها بالانشقاق، وهو ما تنفيه كوريا الجنوبية.

لا تزال الكوريتان منقسمتين عبر واحدة من أكثر الحدود تحصيناً في العالم منذ توقف الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة لم ترقَ إلى معاهدة سلام؛ إذ يُحظر تماماً على مواطني البلدين أي شكل من أشكال التواصل، سواء عبر الهاتف أو البريد التقليدي والإلكتروني.

وقد فر أكثر من 34 ألف كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية لأسباب اقتصادية وسياسية منذ انتهاء الحرب، معظمهم خلال العقود الثلاثة الماضية. وتفاقمت العداوات بين الكوريتين في السنوات الأخيرة، حيث قطعت كوريا الشمالية علاقاتها مع كوريا الجنوبية وركزت على توسيع برنامجها النووي.