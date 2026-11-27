أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- يوم الخميس، مُواصلة ميليشيا الحوثي عُدوانَها على المملكة العربية السعودية، واستهدافَها مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان، مما أسفر عن وفاة أحد العاملين، وإصابة آخرين من جنسيات متعددة.

وفي بيانٍ للأمانة العامَّة للرابطة، جدَّدَ الأمين العام رئيسُ هيئة عُلماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، "التنديد بهذه الاعتداءاتِ الإرهابيةِ الغادرةِ، التي تنتهِكُ كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتُؤكِّدُ النهجَ الإجراميَّ لهذه الميليشيا الإرهابية، في تعمُّدِ استهدافِ المدنيِّين والمُنشآت المدنية".

وجدَّدَ العيسى -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافَّة الشُّعوب الإسلامية المُنضوية تحتَ مظلّتِها- "التأكيدَ على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة العربية السعودية، في كلِّ ما تتَّخِذُه مِن إجراءاتٍ لردْعِ المُعتدين، وحِفظِ أمنِها وسلامةِ مُواطنيها والمُقيمين على أراضيها".

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بمقذوف جوي يوم الخميس على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان جنوب غرب البلاد.