اتهمت لجنة حقوقية إسرائيلية، الجمعة، تل أبيب بممارسة التعذيب على نطاق واسع بحق المعتقلين الفلسطينيين بإقرار حكومي، مشيرة إلى أن منظومة إنفاذ القانون لا ترغب في منع هذه الممارسات.

وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (غير حكومية)، في تقرير لها، إن استخدام التعذيب بإقرار حكومي يترك أثره في المنظومة القضائية برمتها.

وأوضحت أن الإفادات المنتزعة تحت التعذيب تنتقل من غرف التحقيق إلى الشرطة والنيابة والمحاكم ومنظومة الاحتجاز، وتُدرج في ملفات القضايا وتؤثر في القرارات القضائية، فيما يُدان فلسطينيون استنادا إليها.

وذكرت اللجنة أن منظومة إنفاذ القانون الإسرائيلية "لا رغبة لديها" في منع التعذيب، وأن قضاة ومحامين وكبار المسئولين يتجاهلون علامات التعذيب حتى حين تكون واضحة ولا خلاف عليها، بل ويجيزونه.

وأضافت أن قضاة يرون آثار كدمات على معتقلين ويستمعون إلى شكاواهم من العنف دون اتخاذ إجراءات فعالة لوقفه أو التحقيق فيه، ثم يُطلب منهم البت في الأدلة الناتجة عن التحقيقات.

وتناول التقرير، الذي حمل عنوان "ملطَخة بالتعذيب: المعتقلون الفلسطينيون في المنظومة القضائية الإسرائيلية"، 42 شكوى ساعدت اللجنة في تقديمها خلال السنوات العشر الماضية.

وشملت الشكاوى حالات حرمان شديد من النوم وإجبار رجال ونساء على اتخاذ أوضاع جسدية مجهدة، فضلا عن أشكال أخرى من العنف الجسدي الشديد.

واعتبرت اللجنة أن اعتماد الإفادات المنتزعة بالإكراه، دون استبعادها أو التحقيق في ظروف انتزاعها أو محاسبة المسئولين عنها، يجعل آثار التعذيب تمتد إلى مصير المعتقل حتى بعد توقف ممارسته.

وأوضحت أن اعتماد هذه الإفادات يقوض قرينة البراءة ومبدأ تحمل الدولة عبء الإثبات بما لا يدع مجالا للشك المعقول، ويحد من إمكانية التحقق من موثوقية الأدلة التي تقدمها النيابة.

مخاطر عقوبة الإعدام

وحذرت اللجنة من أن مساعي تنفيذ عقوبة الإعدام في إسرائيل للمرة الأولى منذ العام 1962 قد تطال فلسطينيين أدينوا بناء على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، بصرف النظر عن صحة تلك الاعترافات.

وشددت على أن عقوبة الإعدام تسلب الحق في الحياة ولا رجعة فيها، وأن تطبيقها في منظومة قضائية تقبل اعترافات منتزعة تحت التعذيب يضاعف خطورتها، لأن التعذيب يقوض الأساس الذي يقوم عليه القرار القضائي.

ودعت اللجنة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التعذيب خلال التحقيقات والاعتقال وفي جميع منشآت الاحتجاز، ومحاكمة مرتكبيه وحظره بتشريع خاص.

كما طالبت بإلغاء القوانين التي تنص على عقوبة الإعدام والامتناع عن تطبيقها إلى حين إلغائها.

وحثت اللجنة الدول على مراجعة علاقاتها مع إسرائيل تجنبا للمساهمة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها التعذيب والإعدام.

تشريعات إسرائيلية للإعدام

وفي 30 مارس الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي نهائيا قانون إعدام أسرى فلسطينيين، ودخل حيز التنفيذ في الضفة الغربية المحتلة في مايو من العام نفسه.

وينص القانون على الإعدام شنقا بحق فلسطينيين تدينهم المحاكم العسكرية بقتل إسرائيليين عمدا في عمليات تصنفها إسرائيل "إرهابية"، ويتيح إصدار الحكم بأغلبية القضاة حتى دون طلب من النيابة، فيما يستثني المستوطنين الإسرائيليين من هذا المسار.

وفي 11 مايو أقر الكنيست قانونا منفصلا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة معتقلين من قطاع غزة متهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023، ويتيح لها إصدار أحكام بالإعدام بأغلبية قضاتها.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى إلغاء قانون إعدام أسرى فلسطينيين، فيما وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية بأنه تشريع تمييزي.