تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على قطاع غزة والضفة الغربية، اليوم الخميس، مخلفا شهداء وإصابات وحالات اعتقال، إلى جانب استمرار الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين، بالتزامن مع اقتتحام عدة بلدات ومدن.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 7 فلسطينيين استشهدوا، بينهم رجل وزوجته، وأصيب آخرون، جراء قصف وإطلاق نار قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 27 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

كما اقحم الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات وأغلق مدرسة في القدس.