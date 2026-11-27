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أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، الجمعة، بأن مكافحة التهريب تمثل ضرورة اقتصادية لحماية المال العام وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وقال صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن أضرار التهريب لا تقتصر على حرمان الخزينة من الإيرادات الجمركية والضريبية، بل تمتد إلى إضعاف المنافسة العادلة والإضرار بالقطاع الخاص الملتزم وتوسيع نطاق الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن التهريب يضعف كفاءة السياسات المالية والنقدية، ويؤدي إلى تسرب الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية، ويقوّض سيادة القانون.

وأوضح أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب الانتقال من الإجراءات الرقابية التقليدية إلى منظومة متكاملة للحوكمة المالية والجمركية، تعتمد الأتمتة وتوحيد إجراءات التخليص والتحصيل وربط المنافذ الحدودية بقاعدة بيانات مركزية.

وأشار إلى أهمية تعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات الجمركية والضريبية والرقابية والمصرفية، بما يتيح تتبع حركة البضائع ومطابقة بيانات الاستيراد مع الفواتير والتحويلات المصرفية والالتزامات الضريبية، وكشف التدفقات المالية غير المشروعة.

ولفت إلى أن توحيد النظام الجمركي وتطوير أنظمة التحصيل الإلكتروني، وفي مقدمتها نظام "أسيكودا"، يسهمان في الحد من التسرب المالي وتحقيق العدالة في استيفاء الرسوم والضرائب وتعزيز وحدة السوق العراقية.

وبيّن أن تقدير حجم الخسائر الناجمة عن التهريب يتطلب قاعدة بيانات وطنية موحدة ومنهجية قياس تستند إلى معلومات قابلة للتدقيق والتحقق.

وأكد صالح أن جهود الحكومة لضبط المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب النفط والسلع التجارية وتطوير الإدارة الجمركية والضريبية تسهم في حماية موارد الدولة وتعزيز قدرتها على تمويل التزاماتها التنموية، وصون مصالح المنتجين والمستهلكين.

وضمن إجراءات مكافحة التهريب، أمر رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الثلاثاء، بإقالة وإعفاء 8 مسؤولين وإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية، عقب اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق في ملف تهريب النفط بشركة نفط الشمال الحكومية.

والخميس، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية بدء تنفيذ توجيه الزيدي بإغلاق جميع المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها الواقعة في إقليم كردستان شمالي البلاد.

ويعد تهريب النفط الخام ومشتقاته من أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وتتكبد الخزينة العامة خسائر سنوية بملايين الدولارات جراء تهريب النفط ومشتقاته إلى خارج البلاد أو بيعها في السوق السوداء.