قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده دخلت شريكة في حقلين بحريين في غينيا بيساو، غربي إفريقيا، بموجب اتفاق وقعته مع شركة "شيفرون" الأمريكية، مضيفا: "سنعلن أيضا أخبارا سارة من ليبيا".

وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الجمعة، أن بيرقدار استعرض رؤية بلاده في مجالي الطاقة والتعدين، وأجاب عن أسئلة المشاركين، خلال حضوره اجتماعات "الباب العالي" التي أقيمت في إسطنبول.

وأشار بيرقدار إلى بدء تصدير 500 ميجاواط إضافية من الكهرباء إلى مدينة حلب السورية، مبينا أن إجمالي إمدادات الطاقة التركية إلى سوريا بلغ 800 ميجاواط.

وأوضح أن تركيا دخلت شريكة في حقلين بحريين في غينيا بيساو، بموجب الاتفاق الموقع مع "شيفرون"، وقال: "نأمل أن نعلن أخبارا سارة مماثلة من ليبيا".

وأضاف: "كما نصدر الكهرباء إلى العراق، ونسهم بشكل مكثف في أمن إمدادات الطاقة على المستوى الإقليمي، سواء في الكهرباء أو الغاز الطبيعي".