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أدرجت أستراليا، اليوم الجمعة، شخصين على قوائم عقوبات مكافحة تمويل الإرهاب، تتهمهما بالتورط في تدبير هجمات حرق متعمد استهدفت مواقع يهودية في سيدني وملبورن، لصالح طهران.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ‌بيني وانج في بيان إن زهير حسيب وكاظم حمد استخدما "شبكة معقدة من الوكلاء" لمهاجمة مطعم يهودي ​في سيدني وكنيس في ‌ملبورن عام 2024، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي أغسطس 2025، اتهمت أستراليا إيران بالوقوف وراء الهجومين وأمرت ‌سفير طهران بمغادرة البلاد، في أول عملية طرد من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وعلقت الحكومة الأسترالية أيضا العمليات في سفارتها لدى طهران وأدرجت الحرس الثوري على قائمة المنظمات ​الإرهابية.

ونفت طهران هذه الاتهامات. ولم تتمكن رويترز ‌من الحصول على معلومات الاتصال بزهير حسيب وكاظم حمد.

وقالت وانج إن العقوبات الجديدة لمكافحة تمويل الإرهاب ستحد من وصول هذين الشخصين إلى ‌الأموال، وستعرقل قدرتهما على التجنيد والتخطيط للهجمات وتنفيذها.