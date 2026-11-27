كشف مجدي عبد الغني، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق ورئيس رابطة المحترفين، عن أسباب الأزمة التي يمر بها الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن تراجع الأداء والنتائج بهذا الشكل أمر لم يعتد عليه طوال تاريخه داخل القلعة الحمراء.

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، عبر قناة «MBC مصر 2»: «لم يحدث طوال تاريخي أن يكون أداء الأهلي بهذا السوء أو النتائج بهذا المستوى، وخلال تواجدي في الفريق الأول لم يمر موسم دون أن نحصد بطولة أو بطولتين».

وأشار إلى أن الأهلي كان يعتمد بشكل كبير على أبنائه وقطاع الناشئين، موضحًا أن روح النادي كانت حاضرة دائمًا لدى اللاعبين الذين يتم تصعيدهم إلى الفريق الأول، وأن لاعب الناشئين لا يتقبل الخسارة بسهولة.

واستشهد عبد الغني بعدد من أبرز نجوم الأهلي الذين تخرجوا من قطاع الناشئين، من بينهم هاني رمزي وربيع ياسين ومحمود الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس، إلى جانب أسماء أخرى، مؤكدًا أن الفريق الذي كان ينتمي إليه شهد تصعيد ما يقرب من 14 لاعبًا إلى الفريق الأول.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى ملف رحيل بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الاستغناء عن عدد منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وفقًا لما أشار إليه بيان النادي، لن يكون أمرًا سهلًا.

واستشهد بحالة المغربي أشرف داري، الذي رفض الرحيل في بداية الموسم، وتمسك بالحصول على كامل قيمة عقده، وهو ما يعكس صعوبة تنفيذ قرارات الاستغناء عن بعض اللاعبين.

وعن إمكانية إجراء تغييرات فنية داخل الفريق خلال المرحلة الحالية، أوضح عبد الغني أن ضيق الوقت لن يمنح الجهاز الفني فرصة لتقديم إضافة فنية مؤثرة، خاصة أن الأهلي قادم من خسارة ثقيلة أمام بيراميدز.

ولفت إلى أن وصول نسبة الاستحواذ في المباراة إلى 80% لصالح بيراميدز مقابل 20% للأهلي أمر غير معتاد بالنسبة للفريق الأحمر، ولا يتناسب مع تاريخه.

وكشف عبد الغني عن تفاصيل تتعلق بأزمة الرواتب داخل الفريق، مستشهدًا بواقعة اللاعب الغاني جورج الحسن، الذي انضم إلى الأهلي خلال فترة وجوده بالفريق، وكان يحصل على مقابل مادي كبير.

وأوضح أن محمود الخطيب طلب في ذلك الوقت الحصول على المقابل المادي نفسه، في ظل عدم تقديم اللاعب الغاني المستوى الذي كان يقدمه الخطيب، معتبرًا أن هذه الواقعة تعكس تأثير الفوارق المالية بين اللاعبين.

وأكد أن تفاوت الرواتب تسبب في أزمة داخل غرفة ملابس الأهلي، مشيرًا إلى أن ملف رحيل محمود تريزيجيه يثير علامات استفهام بشأن سياسة التعامل مع اللاعبين، بعدما وافق النادي على رحيله رغم أهميته للفريق، في الوقت الذي توجد فيه فروق واضحة في المقابل المادي الذي يحصل عليه اللاعبون.

واختتم عبد الغني تصريحاته بالإشارة إلى أن سامي قمصان لن يستمر في قيادة الأهلي، حتى حال نجاحه في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.