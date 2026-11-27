قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لم ترصد أي نشاط يُذكر في منطقة "جبل الفأس" بإيران، التي يشتبه في احتضانها منشآت نووية تحت الأرض، مؤكدا أنها ستكون هدفا للضربات الأمريكية حال تنفيذ هجمات جديدة.

وبحسب مقطع فيديو للبيت الأبيض على منصة "إكس" الأمريكية، الخميس، أدلى ترامب بتقييمات بشأن العمليات العسكرية ضد إيران، والتطورات في الشرق الأوسط والقضايا الدولية، خلال اتصالات هاتفية أجراها مع جنود أمريكيين بمناسبة عيد الشكر.

وفي معرض حديثه عن الحرب مع إيران، زعم ترامب أن النصر في متناول يده، وأنه سيحدث حين يريد.

وأضاف أنه "سيقرر بنفسه" متى تنتهي الحرب التي تشنها بلاده ضد إيران.

وأردف: "نتيح لهم كل الفرص الممكنة للتوصل إلى اتفاق وإنقاذ أرواح كثيرة، لكنني لست متأكدا مما إذا كانوا سيستفيدون من ذلك أم لا".

وبشأن جبل الفأس، قال: "إذا أقدمنا على أي عمل عسكري، فسنضرب بالتأكيد جبل الفأس، لكننا لم نرصد أي نشاط يُذكر هناك".

وادعى الرئيس الأمريكي أنه يريد تحقيق السلام في الشرق الأوسط مستقبلا، لكنه شدد على أن هدفه الأساسي يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا.

وردا على سؤال بشأن ادعاءات تفيد بأن الصين تساعد إيران، قال ترامب إن التزويد ببعض المعلومات البسيطة لا يعني الانخراط في الحرب.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ردت عليها طهران بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو الماضي، لكن تنفيذها تعثر وسط خلافات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

ومنذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران من حين إلى آخر وتمتد إلى دول عربية بالمنطقة، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.