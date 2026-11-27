أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الكويت باستخدام الطائرات المسيّرة، وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الكويت قيادةً وشعباً في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها.



وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان، اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة رفض سوريا الكامل وإدانتها لكل اعتداء يستهدف أمن الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة احترام سيادة دولة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتجنب كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة شعوبها