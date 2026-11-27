شريف عامر: إزاي نقدر نتصور تحوّل الدائري إلى مشهد لموقع حرب.. وبني آدمين من لحم ودم راجعين لبيوتهم ومرجعوش

أسامة كمال: السؤال الأهم بعد شهر من الآن «ماذا تعلمنا من ليلة الوراق؟»

أسامة كمال: كل تفاصيل حادث الوراق مؤلمة.. واكتشفت نعمة صوت تكّة المفتاح في الباب نهاية اليوم

وزير الصحة: معظم الجثث الـ31 بحادث دائري الوراق لم يُتعرَف على أي منها بسبب تفحمها