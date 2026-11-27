بدأت إدارة نادي الرجاء المغربي تحركاتها لتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، في ظل اقتراب نهاية ارتباط 11 لاعبًا بنهاية الموسم الحالي، ورغبتها في الحفاظ على القوام الأساسي وتجنب خسارة أي منهم دون مقابل.

وذكر موقع «البطولة» المغربي أن قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم تضم بدر بانون، مدافع الأهلي السابق، إلى جانب المهدي الحرار، وأيوب العملود، ومحمد بولكسوت، وإسماعيل المقدم، ومحمد المكعازي، ومحمد شرارة، وإسماعيل خافي، والنيجيري أويوسي ماتياس، وبلال ولد الشيخ، وبوشعيب العراصي.

وأضاف الموقع أن إدارة الرجاء، برئاسة جواد الزيات، حددت عددًا من اللاعبين باعتبارهم أولوية في ملف التجديد، يأتي في مقدمتهم المهدي الحرار، وإسماعيل المقدم، وأيوب العملود، وآدم النفاتي، ومحمد بولكسوت، في إطار خطة النادي للحفاظ على العناصر التي تمثل أهمية في تشكيل الفريق.

وتسعى إدارة النادي المغربي إلى إنهاء المفاوضات خلال الفترة المقبلة، لتجنب دخول لاعبيها في مفاوضات مع أندية أخرى، إذ تسمح اللوائح لهم بالتوقيع المسبق لأي نادٍ آخر بداية من يناير 2027، حال عدم تمديد عقودهم التي تنتهي في يونيو من العام نفسه.

وعلى صعيد المنافسات القارية، يلعب الرجاء ضمن المجموعة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب الأهلي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي وكارا التوجولي.

أما في الدوري المغربي، فيحتل الفريق المركز الرابع برصيد 12 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بعد مرور 7 جولات من المسابقة.