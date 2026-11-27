كشف يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن، كواليس المفاوضات التي جمعته بالنادي الأهلي في وقت سابق، موضحًا الأسباب التي حالت دون إتمام الصفقة والانضمام إلى صفوف الفريق الأحمر.

وقال النعيمات، خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن اهتمام الأهلي بضمه ظهر قبل بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، مشددًا على أن تعثر المفاوضات لم يكن له علاقة بالإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح مهاجم النشامى أن إصابة في الكتف كانت وراء عدم إتمام انتقاله إلى الأهلي آنذاك، مشيرًا إلى أنه كان يدرك جيدًا قيمة النادي وحجم الضغوط والمسؤوليات التي يتحملها اللاعب الذي يرتدي قميصه.

وأضاف أنه لم يكن يرغب في الانتقال إلى فريق بحجم الأهلي دون الوصول إلى أفضل حالة بدنية ممكنة، حتى يتمكن من تقديم المستوى الذي تنتظره الجماهير، معتبرًا أن اللعب للفريق المصري كان سيشكل خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية.

وتطرق اللاعب الأردني أيضًا إلى تجربة الاحتراف الأوروبي، موضحًا أن موسى التعمري، نجم منتخب الأردن، ساعد في وصول عرض من نادي مونبلييه الفرنسي إليه، لكنه لم يكن مقتنعًا بخوض التجربة في ذلك التوقيت، بسبب تخوفه من عدم الحصول على الحرية والمساحة الكافية داخل الملعب.

وكان النعيمات قد انضم إلى صفوف أهلي دبي الإماراتي عقب إصابته، في انتظار استعادة جاهزيته والعودة إلى المشاركة في المباريات.