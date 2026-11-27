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ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية 15 جنيها ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة إلى 5645 جنيها للبيع، مقابل 5630 جنيها خلال تعاملات أمس.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار وصل سعر عيار 24 إلى 6451.5 جنيها بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4838.5 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 45160 جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا ارتفاعا بنسبة 0.4% إلى 3892.11 دولار للأوقية، في حين تراجعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 49.85 دولار. وبينما انخفض البلاتين، ارتفع البلاديوم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عوائد بعض سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 12 نقطة أساس في الجلسة السابقة، إذ سجلت السندات قصيرة الأجل، أكبر الارتفاعات في سياسة أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.