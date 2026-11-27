قالت سلطات محلية في روسيا، اليوم الجمعة، إن امرأة أصيبت وتعرض مبنى سكني لأضرار في هجوم بطائرات مسَيرة على منطقتين بمدينة سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدن البلاد.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنها قصفت سفينة تحمل شُحنة عسكرية في البحر الأسود، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الوزارة أنها قصفت أيضا مصانع تزود الجيش الأوكراني بالإمدادات في منطقتي خميلنيتسكي وزابوريجيا، إضافة إلى مركز للمعدات بالقرب من كييف.

في سياق متصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، إنها تتشاور مع روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار محلي جديد عند محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة موسكو، وذلك عقب انقطاع إمدادات الطاقة الخارجية.

وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا وبها ستة مفاعلات، في الأسابيع الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفان الاتهامات بشكل متكرر بممارسة أنشطة عسكرية تهدد السلامة النووية.

ولا تنتج المحطة طاقة لكنها تحتاج إلى الكهرباء لتبريد الوقود النووي في مفاعلاتها.

وأفاد بيان صادر عن الوكالة بأن خطي الكهرباء الخارجيين انقطعا للمرة الثامنة والعشرين منذ بدء الصراع، وأن الطاقة تُستمد حاليا من مولدات الديزل.

وأضاف البيان أن انقطاع التيار الكهربائي "يُعزى، بحسب التقارير، إلى نشاط عسكري".

وأصدر المشغلون الروس للمحطة بيانا قالوا فيه إن الانقطاع حدث "بعد تشغيل أجهزة الحماية"، وإن مولدات الديزل تعمل بشكل سليم.

من ناحيته، دعا المدير العام للوكالة رافائيل جروسي الجانبين إلى "العمل بشكل بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف النشاط العسكري"، والمضي قدما في أعمال الإصلاح.