حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن حالات الإصابة بالتهاب السحايا بين الأطفال في قطاع غزة تشهد ارتفاعا سريعا منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، وسط تدهور الأوضاع البيئية وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي، وتراكم النفايات ومياه الصرف في مناطق سكنية ومخيمات تؤوي النازحين.

وذكرت المنظمة في بيان، أن محدودية القدرة على التأكيد المخبري في القطاع حاليا تجعل من الصعب التمييز بين التهاب السحايا الفيروسي والبكتيري، وهو ما يعيق فهم الوضع العام، ويؤثر على توجيه جهود الاستجابة بشكل دقيق، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن الإمدادات والمعدات المخبرية الضرورية للاستجابة لا تزال ممنوعة من الدخول، في ظل استمرار النقص في العديد من المستلزمات الصحية الأساسية، مجددة الدعوة إلى زيادة تدفق الإمدادات الطبية إلى غزة لتعزيز عمليات الرصد والاستجابة بفعالية لمخاطر تفشي الأمراض.

وتمنع إسرائيل إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 2.15 مليون نازح، في ظروف كارثية.

من جانبه، أظهر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، تسجيل 294 حالة اشتباه بالتهاب السحايا الفيروسي و119 حالة اشتباه بالتهاب السحايا البكتيري خلال الفترة ما بين 27 سبتمبر و31 أكتوبر.

وبين أن 68% من الحالات سُجلت في محافظة غزة، وأن 77% من بين أكثر من 200 حالة جرى تسجيلها بشكل فردي حتى الخامس من نوفمبر كانت لأطفال دون عام واحد، فيما أكدت الفحوص المخبرية عشر حالات من النوع البكتيري.

وأضاف المكتب، أن الأمطار التي هطلت بين السادس والثامن من الشهر الحالي ألحقت أضرارا بأكثر من 40 ألف مأوى، وأثرت على نحو 46 ألف أسرة، أي ما يقارب 226 ألف شخص، وأدت إلى تضرر 960 دورة مياه، فيما أثرت السيول على مرافق صحية ونقاط لتقديم الخدمات.

يشار إلى أنه وفقا لبيانات الأمم المتحدة، لا تزال محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في قطاع غزة خارج الخدمة، فيما لا يعمل سوى نصف أسطول جمع النفايات الصلبة، الأمر الذي يحد من القدرة على التعامل مع الكميات المتراكمة منها.