استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي حوالي 10 جنيهات لتتراوح بين 83 و 87 جنيها مقابل 71 و 75 جنيها، خلال تعاملات أول أمس.

وثبت سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.

واستقرت أسعار المكرونة السويسى لتتراوح بين 120 إلى 200 جنيه.

ووصل سعر البوري من 160 إلى 220 جنيها.

واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكابوريا بين 50 و230 جنيها.

واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.

وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.