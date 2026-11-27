محت بورصة دبي جميع خسائرها منذ اندلاع حرب إيران، لتتحول من أسوأ أسواق الأسهم الخليجية أداءً إلى واحدة من أفضلها.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنحو 14% خلال شهر نوفمبر، واتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ أبريل 2020، لتحتل دبي المرتبة الثانية بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام، خلف سلطنة عُمان، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ودفع هذا التحول خبراء الاستراتيجية في وول ستريت إلى إعادة تقييم دولة الإمارات. وقد رفع بنك "جيه بي مورجان تشيس" تصنيف مؤشر "إم إس سي أي" للأسهم الإماراتية إلى "زيادة الوزن النسيب" من "محايد" أوائل الشهر الجاري، وقال إن السوق كان "أكثر صمودا مما كنا نعتقد"، فيما تحسنت تقديرات الأرباح، ووعاد تدفق الأموال الأجنبية.

ويتم تداول مؤشر "إم إس سي آي"، الذي يضم الأسهم المدرجة في دبي وأبوظبي، بمعدل 4ر9 ضعف الأرباح المتوقعة، وهو أقل من متوسطه على مدى العقد الماضي الذي تجاوز 10 أضعاف.

كما رفع "مورجان ستانلي" تصنيف الإمارات إلى "زيادة الوزن النسبي"، وقال إن انتعاش دبي يكمل دورة الإنفاق الرأسمالي في أبوظبي.