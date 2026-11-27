انطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس العالم الثانية لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للرجال والسيدات، التي تستضيفها مصر بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة مباراتين لمنتخبي مصر للرجال، حيث استهل المنتخب الأول مشواره اليوم بالفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 10-8، ليواصل نتائجه الإيجابية، بعدما افتتح مشاركته في البطولة بالفوز على ليبيا بنتيجة 11-6.

في المقابل، خسر منتخب مصر الثاني أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 15-14، في مواجهة متقاربة حسمها المنتخب البرازيلي بفارق نقطة واحدة، بعدما كان المنتخب المصري قد حقق الفوز على كينيا أمس بنتيجة 18-3.

وتتواصل منافسات اليوم بمواجهة ثانية لمنتخب مصر للرجال أمام إسبانيا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فيما يلتقي منتخب السيدات مع جنوب أفريقيا في الساعة 12:20 ظهرًا، قبل أن يختتم مشواره في مباريات اليوم بمواجهة الجزائر في السادسة والربع مساءً.

ويشارك في النسخة الثانية من مونديال كرة السلة على الكراسي المتحركة 27 منتخبًا للرجال والسيدات، بواقع 18 منتخبًا في منافسات الرجال، و9 منتخبات في منافسات السيدات.

وشهدت منافسات الرجال تقسيم المنتخبات إلى أربع مجموعات في الدور الأول، حيث جاء منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب الكويت وإسبانيا وليبيا، بينما يلعب منتخب مصر الثاني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كينيا والبرازيل والإمارات والبرتغال.

وعلى صعيد منافسات السيدات، وُزعت المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وجاء منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب كندا والجزائر وجنوب أفريقيا.

ويقود أيمن غنيم منتخب الرجال مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي السبعاوي، فيما يتولى مدحت أبو زيد القيادة الفنية لمنتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق.

وتتطلع المنتخبات المصرية إلى مواصلة تقديم مستويات قوية خلال البطولة، مستفيدة من عاملي الأرض والجمهور، من أجل المنافسة على تحقيق نتائج مميزة في الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر.