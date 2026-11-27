أشاد أنجيلو مارتينو، مدافع سسكا صوفيا البلغاري، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، عقب مواجهة الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مؤكدًا أنه استمتع باللعب أمامه، ووصفه بأنه لاعب من الطراز الرفيع.

وكان طرابزون سبور قد عاد بفوز ثمين من ملعب سسكا صوفيا بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في البطولة الأوروبية.

وقال مارتينو، في تصريحات نقلها موقع «61saat» التركي، إنه استمتع بمواجهة قائد منتخب مصر، مشيرًا إلى أن صلاح أثبت على مدار سنوات امتلاكه قدرات استثنائية جعلته من أبرز لاعبي كرة القدم.

وأضاف المدافع الأرجنتيني: «محمد صلاح لاعب لا يصدق، وقد أثبت على مدار سنوات أنه لاعب من الطراز الرفيع. استمتعت باللعب أمامه، ومن الرائع مواجهة لاعب بهذه الإمكانيات».

وتحدث مارتينو عن خسارة فريقه أمام طرابزون سبور، معربًا عن حزنه رغم الأداء الذي قدمه سسكا صوفيا، ومؤكدًا أن اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال الاستعداد للمباراة.

وقال: «من الصعب جدًا الحديث بعد هذه المباراة. أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا، لكنني أشعر بالحزن لأننا بذلنا جهدًا كبيرًا، وعملنا بجد طوال الأسبوع. من الصعب أن تخسر في النهاية بفارق هدف واحد».

وأشار مدافع سسكا صوفيا إلى أن الأخطاء أمام الفرق القوية في البطولات الأوروبية تكون مكلفة، لافتًا إلى أن فريقه أثبت قدرته على منافسة أندية من هذا المستوى.

وأوضح: «عندما ترتكب خطأ في أوروبا، تستقبل هدفًا. لقد أظهرنا قدرتنا على اللعب أمام فرق من هذا النوع. استعددنا جيدًا وعملنا بجد من أجل الوصول إلى هذه المباراة، لكن ليس هناك الكثير مما يمكن قوله».