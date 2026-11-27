سجلت أسعار النحاس أكبر ارتفاع لها منذ يناير الماضي، لتواصل التعافي من أدنى مستوى لها خلال 11 شهراً، بالتزامن مع صعود أسواق الأسهم العالمية، مع عودة استعداد المستثمرين للمخاطرة بعد أسابيع من التقلبات التي تأججت بفعل المخاوف بشأن التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع المعدن بنسبة وصلت إلى 5ر6% في أكبر ارتفاع له خلال جلسة تداول منذ 29 يناير، ليتجاوز سعره 12600 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن. وتتجه الأسعار نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية لها منذ أوائل أكتوبر.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، فيما سجلت الأسهم الصينية مكاسب، بعد أن جدد مجلس الدولة الصيني تأكيد دعمه للسوق في بيان نادر صدر خلال منتصف جلسة التداول.

وقال هاري جيانج، المتداول في شركة "تشاينا- بيز نينجبو جروب" للتجارة إن الأمر يتعلق بعمليات مكثفة لتغطية مراكز البيع على المكشوف، حفّزها انتعاش الأسهم الأمريكية. وفي ظل استمرار محدودية المخزونات في الصين، فإن حدوث ارتداد بهذا الحجم يبدو منطقيا تماما".

وكانت التوقعات بشأن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية قد دفعت المتداولين إلى شحن كميات ضخمة من النحاس إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى نقص المعروض في الأسواق الأخرى. غير أن موجة الضغط على مراكز البيع على المكشوف في الصين أوجدت فرصة تداول مربحة مؤخراً.

وشهدت شركات الخدمات اللوجستية تدفقا كبيرا من الاستفسارات الواردة من متداولين يسعون إلى شحن النحاس من الولايات المتحدة إلى الصين، حيث جرى حجز عدة شحنات بالفعل.