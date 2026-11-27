تصاعدت، اليوم الجمعة، حدة المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وعناصر جماعة الحوثي في عدة جبهات باليمن، في وقت تتصدر فيه الاعتداءات الحوثية على السعودية الاجتماع الثالث للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لـ"تحالف مكة" المقرر اليوم في إسلام آباد.

وتواصلت الغارات الجوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين في صنعاء وتعز، بالتزامن مع مواجهات ميدانية وقصف حوثي طال مناطق سكنية في محافظة تعز.

وأفادت مصادر محلية بأن غارة جوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في مديرية بني حشيش بصنعاء، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

كما أعلن المركز الإعلامي للمحور العسكري قي تعز أن غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيا في مناطق الجرن بجبل حبشي والضباب ونجد قسيم وشارع الخمسين ومنطقة غراب.

وفي مديرية الشمايتين جنوب تعز، دمرت غارة جوية منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في عزلة الصنعة، فيما استهدفت ثلاث غارات أخرى منطقة نقيل الإبل شرق مدينة تعز.

أما على صعيد المواجهات الميدانية، فاندلعت اشتباكات في مناطق كحلان والرهن والنجادة بمديرية صبر الموادم، بالتزامن مع قصف مدفعي شنه الحوثيون على قرى سكنية في المنطقة.

وتستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لـ"تحالف مكة"، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، وسط مساعٍ لاستكمال البناء المؤسسي للتحالف، ووضع الآليات التنفيذية لاتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الثلاث.

ويأتي الاجتماع، بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية وعسكريين رفيعي المستوى في الدول الثلاث، فيما تصدرت "الاعتداءات الحوثية على السعودية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق الدفاعي المشترك، الملفات المطروحة على جدول أعماله"، وفق ما أوردته وسائل إعلام باكستانية.

وسبق الاجتماع الوزاري، اجتماع تحضيري لكبار المسئولين الدفاعيين والعسكريين في الدول الثلاث، أمس الخميس، جرى خلاله مراجعة مشاريع القرارات والوثائق المقرر بحثها خلال اجتماعات اللجنة في إسلام آباد.

إلى ذلك، ذكرت الجريدة الرسمية التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وافق رسميا على اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع باكستان والسعودية، لتكتمل عملية تصديق تركيا على الاتفاق بعد أن وافق عليها البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري.

ووافق البرلمان التركي على الاتفاقية في الخامس من الشهر الجاري مما يمهد الطريق لأنقرة لإرسال دعم عسكري إلى الرياض في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة. وبموجب الاتفاقية، يعد أي هجوم على أحد الأطراف هجوما على الجميع.

وقال نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لوكالة رويترز الشهر الماضي إن بلاده ستقدم أيضا إلى البرلمان مقترحا بتفويض لنشر عسكريين في السعودية بموجب الاتفاقية. ولدى تركيا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي "الناتو".